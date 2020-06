Governos da UE perdem até 15 mil ME/ano em impostos devido à contrafação

De acordo com o relatório sobre infrações aos direitos de autor e de propriedade intelectual publicado hoje pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), o impacto da contrafação em 11 setores analisados e nas respetivas cadeias de abastecimento (desde os `smartphones` ao vinho, música, joias, relógios, brinquedos, produtos desportivos, calçado, vestuário ou cosméticos) terá resultado em perdas de vendas na ordem dos 83 mil milhões de euros/ano entre 2013 e 2017.

Adicionalmente, refere, mais de 671.000 empregos nos negócios legítimos foram perdidos, tendo ficado por cobrar nos vários Estados-membros cerca de 15 mil milhões de euros/ano em impostos diretos e indiretos e em contribuições sociais por parte dos fabricantes ilegais.

Nos setores dos produtos cosméticos e cuidados pessoais, vinhos e bebidas espirituosas, farmacêutico e dos brinquedos e jogos, o relatório diz perderem-se anualmente na União Europeia até 19 mil milhões de euros em vendas devido à contrafação.

Particularmente no setor dos produtos cosméticos e de cuidados pessoais, desde a última análise publicada pelo EUIPO em 2019, as perdas de vendas na UE aumentaram mais de 2,5 mil milhões de euros (o maior aumento em todos os setores estudados), perdendo-se anualmente cerca de 14,1% (9,6 mil milhões de euros) de faturação neste tipo de produtos.

Em Portugal, este valor atinge os 19,8%, ou seja, 192 milhões de euros em vendas perdidas por ano, o que corresponde a um aumento de 47 milhões de euros desde a última estimativa.

Adicionalmente, destaca o instituto, "as contrafações não são submetidas aos mesmos ensaios rigorosos que os produtos genuínos, a fim de garantir a sua segurança para o consumidor ou utilizador", revelando a análise efetuada pelo EUIPO que várias mercadorias contrafeitas representavam "um risco grave para os consumidores".

Destas, a maior parte destinava-se a crianças e eram brinquedos, artigos de puericultura ou vestuário infantil.

A investigação realizada pelo EUIPO e a Europol revela também que os grupos de criminalidade organizada estão "cada vez mais ligados ao comércio de contrafação".

"Desde 2016, as autoridades responsáveis pela aplicação da legislação na UE levaram a cabo 29 operações importantes de combate à contrafação e pirataria dirigidas a grupos organizados que também participaram noutros crimes graves, incluindo o tráfico de droga e o branqueamento de capitais", refere.

Citado no comunicado, o diretor executivo do EUIPO, Christian Archambeau, afirma: "A contrafação não é um crime sem vítimas. Os produtos falsificados retiram vendas às empresas legítimas e privam os governos das receitas tão necessárias. Apresentam riscos claros para a saúde e a segurança de quem os utiliza".

"Mas -- continua -- como mostra o nosso trabalho conjunto com a Europol, os lucros da contrafação podem também apoiar formas graves de criminalidade organizada. Para resolver plenamente esta questão, é necessária uma ação internacional concertada a todos os níveis".

As estimativas hoje apresentadas constam do relatório de 2020 sobre a infração aos direitos de propriedade intelectual, que reúne os relatórios do EUIPO sobre a propriedade intelectual a nível da UE e a nível mundial, incluindo os resultados das investigações realizadas com a Organização para Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) e o Instituto Europeu de Patentes (IEP).

O relatório de situação inclui também uma análise sobre o volume de mercadorias de contrafação e pirataria no comércio internacional, bem como o contributo económico das indústrias intensivas em direitos de propriedade intelectual para o crescimento económico e o emprego, apontando novas perspetivas sobre o modo como as pequenas e médias empresas (PME) utilizam a propriedade intelectual.

O EUIPO é uma agência descentralizada da União Europeia com sede em Alicante, Espanha, que gere o registo das marcas da União Europeia e dos desenhos ou modelos comunitários registados, os quais conferem a proteção da propriedade intelectual em todos os Estados-membros da UE.

O EUIPO desenvolve também atividades de cooperação com os institutos de propriedade intelectual nacionais e regionais da UE.

Em 05 de junho de 2012, por força do Regulamento (UE) n.º 386/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, foi transferido para o EUIPO o Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual, que tinha sido criado em 2009 para apoiar a proteção e a execução dos direitos de propriedade intelectual e ajudar a combater a ameaça crescente de violação da propriedade intelectual na Europa.