Governos da União Europeia chegam a acordo para fixar limite ao petróleo russo

O limite máximo não afeta as compras do bloco comunitário, que a partir deste domingo proíbe todas as importações de derivados de petróleo da Rússia, explicou a agência Efe, mas impede os operadores europeus de transportarem e assegurarem estes produtos se forem vendidos a um preço superior ao limite máximo fixo.

"Temos de continuar a negar à Rússia os meios para financiar a sua guerra contra a Ucrânia. A proibição da UE de importar produtos petrolíferos entra em vigor no domingo. Com o G7 estamos a limitar o preço destes produtos, reduzindo as receitas da Rússia e garantindo mercados globais de energia estáveis", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Twitter.

We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday.



With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets.