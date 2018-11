Governos empenhados em concertação de regimes de Segurança Social

Lusa23 Nov, 2018, 16:01 | Economia

"Assinalando a importância que assumem as diásporas angolana em Portugal e portuguesa em Angola na dinamização do relacionamento entre os dois países", ambos os governos "concordaram com a relevância da concertação dos respetivos regimes de Segurança Social", afirma-se no comunicado oficial conjunto divulgado à comunicação social.

Assim, acrescenta-se, Portugal e Angola "manifestaram o seu empenho em corresponder a essas expetativas pela entrada em vigor, logo que possível, dos instrumentos jurídicos necessários".

Em julho, o primeiro-ministro português, António Costa, classificou como "histórico" um acordo assinado com Moçambique para permitir que os descontos feitos para a Segurança Social num país sejam reconhecidos no outro, para efeitos de carreira.

Os governos português e angolano destacaram hoje que a visita de Estado do Presidente da República de Angola a Portugal representou um "passo decisivo na plena realização da parceria estratégica e privilegiada entre os países".

No comunicado conjunto, afirma-se que a parceria entre os dois países se destaca "pelo respeito recíproco", estando "construída numa lógica de interesses comuns e benefícios mútuos".

"Os diversos encontros mostraram uma ampla convergência de pontos de vista e permitiram uma oportuna atualização de informação sobre a situação política, económica e social nos dois países, bem como sobre os principais temas regionais e internacionais", acrescenta o comunicado, distribuído quando o Presidente angolano está no Porto, no âmbito da visita de Estado a Portugal, que encerra no sábado.

Portugal e Angola reiteraram a "satisfação pela excelência do relacionamento" entre os dois países, confirmando "o empenho no continuado reforço da cooperação bilateral, alicerçado no respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e pelas normas do Direito Internacional".

Isto, "nomeadamente no que concerne à promoção da paz e segurança regional e internacional, ao respeito pelos valores democráticos, da soberania e integridade territorial, da proteção e promoção dos Direitos Humanos e da não-ingerência nos assuntos internos de cada Estado".

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou na quinta-feira, com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, o seu homólogo angolano, João Lourenço, e considerou que a sua visita de Estado a Portugal - a primeira desde que assumiu o cargo há um ano - inicia um "novo e promissor ciclo" nas relações bilaterais.

Esta visita de Estado de três dias é também a primeira do género de um Presidente angolano a Portugal desde 2009 e envolverá a assinatura de 12 acordos entre os dois governos, tendo João Lourenço anunciado ainda, na quinta-feira, que o chefe de Estado português visitará Angola em 2019.

"Partirei de Portugal com a convicção de que esta minha visita em muito poderá contribuir para redinamizar a nossa parceria estratégica e privilegiada, na certeza que podemos ter pela frente um futuro comum promissor e bastante radioso", afirmou na quinta-feira o chefe de Estado angolano, ao discursar na Assembleia da República, em Lisboa.