Grande Entrevista. Para Eduardo Catroga, Mário Centeno foi "essencialmente" um "ministro do orçamento"

O antigo ministro das Finanças Eduardo Catroga diz que não ficou surpreendido com a saída de Mário Centeno do governo. Na Grande Entrevista da RTP, Catroga fez uma avaliação positiva do desempenho de Centeno, dizendo que ele foi o "ministro do orçamento". O antigo governante defendeu também reformas na administração pública, gerida por pessoas que não estejam a prazo.