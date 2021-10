Grande parte dos pensionistas podem ser penalizados por forte queda na economia

A lei prevê um aumento das reformas mais baixas apenas em linha com a inflação, quando a média do crescimento económico dos últimos dois anos é inferior a dois por cento.



Com a queda da economia registada no ano passado, de mais de oito por cento, este cenário de limitação dos aumentos salariais ganha força.



As pensões acima dos 2.633 euros, mantendo o valor nominal, podem sofrer cortes no valor real, dado que a atualização prevista na lei fica abaixo da inflação.



Grande parte dos pensionistas podem assim ser penalizados pela forte queda da economia, a menos que o Governo aprove aumentos extraordinários, à semelhança do que tem feito nos últimos anos.