Grécia cresce de novo e recuperação deverá fortalecer-se

Lusa09 Nov, 2017, 12:17 | Economia

Assim, Bruxelas prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia cresça 1,6% este ano e 2,5% em 2018 e 2019 sustentado sobretudo pela forte procura externa que permitirá uma intensificação do comércio internacional com as exportações e as importações a crescerem mais do que o esperado.

Bruxelas refere que o mercado de trabalho está a recuperar melhor do que o esperado e prevê que a taxa de desemprego desça de 21,8% este ano para 20,4% em 2018 e 18,7% em 2019.

Em relação à inflação, Bruxelas prevê que esta desça de 1,2% este ano para 0,8% em 2018 e suba para 1,3% em 2019.

A CE sublinha que estas previsões do outono partem do pressuposto que o terceiro programa de resgate é concluído sem sobressaltos em 2018 e adverte que qualquer atraso no processo poderia ter efeitos nocivos na economia grega. Bruxelas também sublinha que uma eventual sub execução do orçamento do investimento público em 2018 pode comprometer a evolução da totalidade do investimento na economia grega.

Referindo-se ao défice público, Bruxelas indica que este deve situar-se em 1,2% do PIB em 2017 e posteriormente estabilizar em 0,9% do PIB em 2018 e 0,8% em 2019.

Sustentada pela recuperação económica da Grécia, a dívida deverá cair para 179,6% do PIB em 2017 e voltar a descer para 1,77,8% em 2018 e para 170,1% em 2019, adianta a CE.