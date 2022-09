Grécia sobe previsão de crescimento económico para 5,3% em 2022

Em termos absolutos, o Produto Interno Bruto (PIB) grego excederá este ano 200 mil milhões de euros.

O ministro observou que a credibilidade económica do país está a aumentar após a saída da Grécia da vigilância reforçada pelas instituições europeias em 20 de agosto, e salientou que "o objetivo de atingir o grau de investimento está próximo".

O vice-ministro das Finanças, Theodoros Skilakakis, salientou que o objetivo de um défice primário de 2% do PIB até 2022 permanece inalterado, tal como a previsão de que a dívida pública cairá para níveis mais baixos do que em 2019, quando se situava em 180,7% do PIB.

Na aparição na imprensa, Staikuras detalhou também o pacote de medidas económicas anunciado no sábado pelo primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, no valor de 5.500 milhões de euros, com o qual o total das intervenções estatais para aliviar as consequências da crise energética deste ano atingirá 13.200 milhões de euros, especificou.

Destes, 10.000 milhões assumem a forma de subsídios para as contas de eletricidade e gás de indivíduos e empresas.

Staikuras salientou que no período que antecede o inverno, o subsídio para o óleo de aquecimento será aumentado de 300 para 350 euros, enquanto o número de beneficiários será também aumentado para um total de 1,3 milhões de lares.

Além disso, um cheque de 250 euros será entregue em dezembro a um milhão de pensionistas que recebem menos de 800 euros por mês, bem como a outros grupos sociais vulneráveis.