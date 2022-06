Greenvolt anuncia aumento de capital de quase 100 ME

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em causa está o aumento do capital da Greenvolt em 99.994.277,12 euros, abrangendo 17.792.576 novas ações, representativas de 12,785% do capital social.

O preço das novas ações é de 5,62 euros e o período de subscrição decorre de 20 de junho a 04 de julho, lê-se na nota, que refere ainda que os acionistas e investidores têm direitos preferenciais de subscrição.

Na sessão de hoje do PSI, principal índice da bolsa de Lisboa, as ações da Greenvolt subiram 0,13% para 7,50 euros.

Em 31 de maio, a Altri anunciou que distribuiu aos seus acionistas 39,64% da participação que detinha diretamente na Greenvolt, reduzindo de 58,72% para 19,08% a sua posição na empresa de energias renováveis.

Segundo um comunicado enviado na segunda-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "a redução da participação maioritária da Altri SGPS acontece na sequência da assembleia geral da Altri SGPS, realizada a 29 de abril de 2022, na qual foi aprovado que a totalidade do lucro do ano 2021 e, na medida do necessário, as reservas, fossem alocados à distribuição aos acionistas da Altri SGPS de 52,523,229 ações representativas de 43,27% do capital social da Greenvolt".

Como resultado, a Altri passou a deter 19,08% da Greenvolt, num total de 23.154.783 ações.