Greenvolt coloca 150 milhões de euros em obrigações verdes com procura a atingir 126%

"A Greenvolt concluiu com sucesso a colocação de um empréstimo obrigacionista destinado a investidores de retalho", destacou, acrescentando "que a emissão das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 registou um forte procura, superando os títulos disponíveis para subscrição, ascendeu a 126% do total de obrigações em oferta, após a revisão em alta do montante a emitir".

"Foram disponibilizadas, inicialmente, 200 mil Obrigações Verdes Greenvolt 2027, com um preço de subscrição de 500 euros, cada, sendo o investimento mínimo de 2.500 euros", recordou, salientando que "no decorrer do prazo, à luz da procura registada, a Greenvolt procedeu à revisão em alta do montante a obter com esta operação de financiamento de 100 para 150 milhões de euros".

De acordo com a Greenvolt, "durante o prazo da oferta, que decorreu entre 2 de novembro de 2022 e 15 de novembro de 2022, inclusive, foi registada uma procura agregada de 188,5 milhões de euros", referiu.

"Naquela que foi a primeira emissão em mercado primário destinada a pequenos aforradores, a Greenvolt contou com o apoio de número elevado de investidores", segundo o comunicado, que destacou que "o total de subscritores das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 ascendeu a 4.885".

"As Obrigações Verdes Greenvolt 2027 oferecem uma taxa de juro bruta anual de 5,20%, com o pagamento dos juros a ser realizado de seis em seis meses após a data de liquidação da oferta, a 18 de novembro de 2022, dia em que serão admitidas à negociação na Euronext Lisbon", indicou.

De acordo com a Greenvolt, "os juros serão creditados na conta dos investidores a 18 de maio e 18 de novembro, todos os anos, até à maturidade, em novembro de 2027".

A empresa sublinhou ainda que com esta emissão "obtém os fundos que lhe permitirão acelerar, de forma sustentada, o seu crescimento. Tendo por base a produção de energia a partir da biomassa, o Grupo está a expandir-se no negócio das energias renováveis".