Greenvolt compra maioria da irlandesa Enerpower por 25 ME

"O Grupo Greenvolt chegou a acordo para a compra de 50,24% do capital da Enerpower, empresa irlandesa com mais de 20 anos de experiência em energia renovável, com a possibilidade de reforçar a participação até 100% em 2028", anunciou a empresa de energias renováveis, em comunicado.

Segundo a mesma nota, o negócio teve um valor global de 25 milhões de euros e vai permitir à Greenvolt "reforçar a aposta no segmento da geração distribuída de energia renovável com a entrada na Irlanda".

O acordo garante ao grupo português mais de metade do capital da Enerpower e também 50,25% de uma empresa dedicada exclusivamente a contratos de compra de energia de longo prazo, (PPA -- `Power Purchase Agreement`).

A transação está pendente das habituais autorizações regulatórias.

A Enerpower é uma empresa sediada em Waterford, na Irlanda, que atua no segmento da geração distribuída focada no setor comercial e industrial e conta com uma carteira de clientes da qual se destacam a PepsiCo, o Lidl, a Pfizer ou a Virgin Media.