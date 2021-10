Greenvolt conclui 1.ª fase de compra de 42% do capital da espanhola Perfecta Energia

Em comunicado, a empresa do grupo Altri adianta que, "além da aquisição da referida participação [cujo valor não foi divulgado], a Greenvolt garante também a opção de adquirir a totalidade do capital social da empresa em 2024".

"A Greenvolt torna-se, desta forma, detentora de uma participação importante numa empresa com um enorme potencial no setor das energias renováveis em Espanha, que se dedica às atividades de desenvolvimento de projetos de eficiência energética, bem como de instalação de projetos solares fotovoltaicos para autoconsumo no segmento doméstico", refere a companhia liderada por João Manso Neto.

Segundo explica, "este segmento de negócio assenta na promoção da geração energética através de fonte solar fotovoltaica através de unidades de pequena dimensão para autoconsumo", sendo "um contributo inequívoco para um modelo de transição energética descentralizado e promotor de soluções eficientes no atual contexto de preços de mercado".

Fundada em Madrid em 2019, a Perfecta Energia opera no setor das energias renováveis, na venda, instalação e manutenção de painéis de energia solar para autoconsumo de clientes residenciais.

A empresa e tem exercido a sua atividade na região central e oriental de Espanha, mas, segundo a Greenvolt, está "planeada a expansão da sua atividade para todo o território espanhol".

Após ter faturado 1,7 milhões de euros em 2020, a Perfecta soma, até agosto deste ano, vendas acumuladas de 3,5 milhões, prevendo "um crescimento muito significativo até ao final do ano".

A Greenvolt - Energias Renováveis SA iniciou a atividade com a agregação de diversos ativos de produção de energia a partir de biomassa, de sobrantes florestais e agroflorestais, em dezembro de 2005.

Atualmente, opera em Portugal cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal, com cerca de 98 Megawatts (MW) de potência instalada e uma central de produção de energia elétrica através de biomassa residual urbana de no Reino Unido, com cerca de 42 MW.

Ao nível da geração distribuída, segmento de mercado onde a Perfecta Energia opera, a Greenvolt já detém uma participação maioritária na portuguesa Profit Energy, que se dedica essencialmente a soluções de reforço da eficiência energética para o comércio e indústria.

Através da sua subsidiária V-Ridum, a Greenvolt assume-se também como "uma das maiores empresas europeias ao nível do desenvolvimento de projetos de energia eólica e solar fotovoltaica", com um `pipeline` de cerca de 3,6 Gigawatts (GW), dos quais cerca de 1,5 GW "estão em fase avançada ou `ready to build`", estando presente na Polónia, Grécia, Itália, França, Roménia e Bulgária, entre outros.

Cotada em bolsa em meados de julho deste ano, a Greenvolt integra desde 20 de setembro o principal índice bolsista nacional, o PSI20.