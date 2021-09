Greenvolt desce quase 5% na sua estreia no PSI20

As ações da Greenvolt terminaram a sessão a perder 4,97% para 5,93 euros, liderando as descidas neste índice, que passou a integrar 19 cotadas, mais uma do que até agora.

O anúncio da inclusão da empresa liderada por João Manso Neto no PSI20 foi conhecido no dia 08, quando a Euronext Lisboa fez a revisão trimestral dos resultados do índice, depois de a empresa ter entrado em bolsa no dia 15 de julho e de ter apontado a intenção de entrar no PSI20 a partir de setembro.

A Greenvolt -- Energias Renováveis, S.A. definiu o preço da Oferta Pública Inicial (IPO) para novas ações em 4,25 euros cada, segundo uma nota da empresa enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em julho.

Em junho, a empresa tinha anunciado uma IPO de cerca de 150 milhões de euros dirigida a investidores qualificados, com aumento de capital reservado adicional e simultâneo de 56 milhões de euros como contrapartida da aquisição da polaca V-Ridium.

A este processo seguiu-se o anúncio do registo do aumento do capital social de 70 milhões de euros para 247.599.998,75 euros, com a emissão de 41.788.235 novas ações ao preço de subscrição de 4,25 euros.

Posteriormente, em 26 de julho, foi anunciado que a empresa iria aumentar o capital em mais de 19,4 milhões de euros com emissão de novas ações, depois de os `managers` terem exercido a `greenshoe option` de 4.588.235 ações, com um preço de 4,25 euros cada.

Em 27 de julho, o capital social da Greenvolt passou a ser de 267 milhões de euros.