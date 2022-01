Greenvolt entra no mercado americano com aquisição de empresa californiana

"A Greenvolt -- Energias Renováveis, S.A. concluiu, através da sua subsidiária V-Ridium, a aquisição de recursos da Oak Creek Energy Systems (OCES), uma empresa com sede na Califórnia e que tem vindo a desenvolver, desde 1982, projetos de energia renovável, nomeadamente eólica, nos Estados Unidos e no México", lê-se num comunicado enviado pela empresa de energias renováveis da Altri.

A operação, cujo valor não foi revelado, prevê a criação da empresa V-Ridium Oak Creek Renewables (VOCR), que passará a ser liderada pela equipa de gestão da OCES, absorvendo também a restante equipa, explicou a empresa.

Desta forma, a GreenVolt pretende desenvolver, construir e operacionalizar projetos de energia renovável nos Estados Unidos, contando com a experiência da equipa da OCES naqueles mercados.

Para o presidente executivo (CEO) da Greenvolt, João Manso Neto, "a entrada no mercado norte-americano é uma enorme oportunidade, sobretudo porque, além de permitir criar novas avenidas de crescimento para a empresa, é realizado através de uma equipa muito experiente no desenvolvimento de projetos bem-sucedidos de energias renováveis".

A Greenvolt iniciou a sua atividade com a agregação de diversos ativos de produção de energia a partir de biomassa, de sobrantes florestais e agroflorestais em dezembro de 2005, operando, atualmente, cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa residual florestal, em Portugal, com cerca de 98 megawatts (MW) de potência instalada, e uma central de produção de energia elétrica através de biomassa residual urbana no Reino Unido, com cerca de 42 MW.