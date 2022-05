GreenVolt entra no mercado de renováveis da Islândia com parque eólico de 90 MW

"A GreenVolt -- Energias Renováveis, S.A, através da sua subsidiária V-Ridium, chegou a acordo para a entrada no mercado de energias renováveis da Islândia. Fechou a compra de um projeto para o desenvolvimento de um parque eólico que terá uma capacidade instalada de 90 MW", informou a empresa, em comunicado.

Segundo a mesma nota, que não adianta o valor do negócio, trata-se do primeiro projeto com escala de utilidade (`utility-scale`) construído na Islândia.

"A Islândia é, já hoje, uma referência mundial em termos de energias renováveis. Para a GreenVolt, é, por isso, um orgulho poder ajudá-la no reforço da capacidade de geração de energia a partir de fontes amigas do ambiente", referiu, no comunicado, o presidente executivo da GreenVolt, João Manso Neto.

"Este projeto marca também a chegada da GreenVolt a mais um mercado, prosseguindo a sua estratégia de crescimento global", acrescentou o responsável.

A GreenVolt atua no setor da biomassa, na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos e na geração distribuída de energia.

Recentemente, a empresa anunciou a compra de um parque solar fotovoltaico de 45 MWp na Roménia, num negócio avaliado em cerca de 83 milhões de euros.