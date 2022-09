GreenVolt fornece energia verde à BA Glass na Polónia durante 15 anos

Nos termos do PPA (do inglês `Power Purchase Agreement`) agora assinado, a energia renovável será fornecida através da Augusta Energy, uma `joint-venture` entre a KGAL, uma gestora de ativos alemã, e a V-Ridium Power, empresa que opera no mercado polaco, detida a 100% pela GreenVolt.

O acordo prevê que o fornecimento de energia gerada nos parques solares e eólicos na Polónia se inicie durante o quarto trimestre de 2023.

Em comunicado, a GreenVolt destaca que este acordo "vai permitir à BA Glass passar a ser fornecida por energia obtida a partir de fontes renováveis" e possibilitar "à GreenVolt contribuir para as metas de sustentabilidade de um dos produtores de embalagens e garrafas de vidro da Europa".

"A energia que será fornecida anualmente à BA Glass é equivalente ao consumo médio de 4.800 famílias", refere, detalhando que "vai permitir que seja evitada a emissão de 11,6 mil toneladas de CO2 [dióxido de carbono], por ano, contribuindo assim para que a empresa do setor do vidro alcance as suas metas de sustentabilidade".

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da GreenVolt, João Manso Neto, afirma que "esta parceria com a BA Glass na Polónia reforça a posição da GreenVolt como uma referência no desenvolvimento e operacionalização de projetos de energia renovável na Europa, bem como a sua capacidade de dar resposta a soluções à medida das necessidades dos seus clientes e de os ajudar a atingirem os objetivos de descarbonização".

Admitida à negociação no PSI, o principal mercado acionista da Euronext Lisbon, a GreenVolt -- Energias Renováveis reclama a liderança na produção de energia renovável, atuando no setor da biomassa, na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos e na geração distribuída de energia renovável.

A par da produção de energia a partir de biomassa, a partir de resíduos florestais e resíduos lenhosos urbanos em Portugal e no Reino Unido, a GreenVolt é promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos, atuando em vários mercados europeus e no mercado americano, com um `pipeline` de 6,7 GW (Gigawatt), dos quais 2,9 GW "em estado avançado de desenvolvimento até ao final de 2023".

No segmento estratégico da geração distribuída, atua nos mercados português e espanhol, tanto no segmento empresarial, como no residencial, apresentando "soluções que visam a redução da fatura energética dos seus clientes".