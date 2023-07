Greenvolt vende dois parques na Polónia à Energa por 107 milhões de euros

"A Greenvolt Power, empresa do grupo Greenvolt especializada em projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala, chegou a acordo com a Energa Wytwarzanie para a venda de dois ativos na Polónia por um valor global de 107 milhões de euros. A alienação de 58,6 MW [megawatts] de capacidade eólica e solar está alinhada com a rotação de ativos definida no plano estratégico", indicou, em comunicado, a empresa liderada por João Manso Neto.

Este acordo abrange os projetos de Opalenica e de Sompolno, com uma capacidade instalada global que ascenderá a 58,6 MW, permitindo gerar 111 megawatts-hora de energia renovável por ano após a entrada em exploração.

Segundo a mesma nota, a operação será concluída assim que seja alcançado o `Commercial Operation Date` (COD) do parque de Sompolno.

Este deverá chegar a COD em dezembro, enquanto o parque de Opalenica entrará em exploração em junho de 2024.

"Estes dois projetos agora em fase final de construção são um excelente exemplo da capacidade do grupo Greenvolt em desenvolver projetos de energias renováveis de elevada qualidade, com soluções inovadoras que maximizem a capacidade de produção, o que é valorizado pelos compradores, neste caso a Energa", referiu, em comunicado, o presidente executivo do grupo Greenvolt, Manso Neto.

A Energa detém 45 barragens hidroelétricas, seis parques eólicos e seis parques solares na Polónia.