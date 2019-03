Greve. Autoridade Tributária e Aduaneira pára por causa da revisão de carreiras

Nuns casos, as repartições foram encerradas, com o aviso de greve a surpreender quem desconhecia o protesto dos trabalhadores dos impostos. Noutros casos, o serviço limitado implicou longas filas. Nas alfândegas houve serviços mínimos.



Em causa, a revisão das carreiras profissionais. São 14, com a exigência de regras iguais de promoção.



As negociações passam pelo regime de avaliação permanente, até à concessão do estatuto de órgão de polícia criminal.



E diz o sindicato não há aumento de custos. A solução tarda. O governo já respondeu: marcou uma reunião para a próxima semana.