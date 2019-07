Greve de camionistas. Governo espera "evitar situações desconforto"

Carlos Santos Neves - RTP18 Jul, 2019, 19:30 / atualizado em 18 Jul, 2019, 19:37 | Economia

“Existia uma rede de postos estratégicos para abastecimento do país em casos de rutura ou em casos graves como este e aquilo que nós fizemos foi desenvolver essa mesma rede”, explicou Matos Fernandes, em declarações aos jornalistas no Ministério do Ambiente.“Oxalá não tenhamos que utilizar essa rede”, afirmou o ministro do Ambiente, referindo-se ao pré-aviso de greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, com início previsto para 12 de agosto.





“Hoje temos já definidos quais são, ao longo de todo o país, os postos que são para abastecimento exclusivo das forças de segurança, dos bombeiros, das ambulâncias que transportam doentes, quais os postos que têm também que ter combustível para servir o comum dos cidadãos”, continuou o governante, adiantando ainda que foram somadas infraestruturas como os aeródromos, locais de abastecimento de aeronaves envolvidas no combate a incêndios.



“O que fizemos foi transformar uma rede de postos em todo um sistema logístico. Sabemos hoje quais os locais onde existe o combustível que é distribuído para esses pontos, quais os percursos que têm que ser feitos e de que meios necessitamos para o fazer”, insistiu o ministro do Ambiente.



A rede será ajustada após a definição de serviços mínimos. E terá “a dimensão de garantir uma quantidade mínima de combustível em todo o país”, sendo que não vai acautelar “uma vida normal”, embora o Governo acredite que seja suficiente para “evitar situações de desconforto”.



“Completamente despropositadas”



No pré-aviso do SNMMP e do SIMM, são propostos serviços mínimos de 24 por cento em todo o território do país. Na primeira greve, em abril, estes serviços eram de 40 por cento, mas somente em Lisboa e Porto.

c/ Lusa







“É toda uma logística montada com o tempo para assegurar que o prejuízo causado será o menor possível”, acentuou.O ministro quis ainda garantir queAs estruturas sindicais mostram-se surpreendidas com as declarações do secretário de Estado da Energia. Em declarações à rádio TSF e ao, João Galamba deu conta da preparação de “uma rede de abastecimento de emergência” , em caso de incumprimento de serviços mínimos.Ouvido pela agência Lusa,Foi, de resto, com “total surpresa” que o SIMM recebeu as declarações de João Galamba. Isto porque os sindicatos aguardam ainda uma reunião com a tutela para determinar serviços mínimos.Por seu turno,Sindicatos de camionistas e ANTRAM – Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias não chegaram a acordo na passada segunda-feira, ao cabo de uma reunião cerca de cinco horas mediada pelo Ministério do Trabalho.. A associação está a percorrer toda a documentação relativa ao processo negocial. Se concluir que faltou boa-fé, tal “não poderá deixar de ter as naturais consequências legais”, segundo o advogado André Matias de Almeida, também citado pela Lusa.“O Governo esteve à mesa das negociações e sabe quem esteve de boa-fé e quem esteve de má-fé”, vincou o representante da ANTRAM, que vê com “total normalidade” as declarações do secretário de Estado da Energia, dado que “nenhum Governo pode permitir uma situação de crise energética”.