Greve de maquinistas da CP levou à supressão de vários comboios

Esta quarta-feira, só vai circular 30 por cento do serviço ferroviário total.







Na segunda-feira, os maquinistas iniciaram uma greve ao trabalho extraordinário e em dias de descanso, que se prolongará até ao dia 8 de janeiro. O protesto do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses pretende reclamar melhores condições de trabalho e aumentos.





Helder Silva, do Sindicato dos Maquinistas do Porto, explicou aos jornalistas que algumas das reivindicações se prendem com condições salariais e com "questões operacionais", como melhorias das cabines dos maquinistas.





"A CP não demonstra a vontade e a celeridade de resolver estas situações".