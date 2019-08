Greve de motoristas. A situação ao minuto

11h06- Pardal Henriques apela ao PM para por fim às escoltas



O advogado do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas apelou ao primeiro-ministro para que faça terminar as escoltas policiais "para fazer aqueles que não são os serviços mínimos".







Pardal Henriques garante que "para já, continuamos a fazer os serviços mínimos", dizendo mesmo que o país está a ser servido a 100 por cento.







"O que disse há uma hora e meia é que existem pessoas que não estavam escaladas para os serviços mínimos e que estão a ser enganadas, a dizer que é para fazer serviços mínimos e não são serviços mínimos e saem daqui escoltados para fazer obrigá-los a fazer os serviços" que estão para além da percentagem de serviços mínimos, argumenta Pardal Henriques.





O responsável acusa os patrões de "iludirem" e "pressionarem" os trabalhadores. "Os serviços estão mais do que assegurados, porque se eles não quiserem ir, as forças de segurança vão escolta-los. É assim que tem sido, infelizmente para o nosso país", acrescenta.







Sobre as acusações de suborno e pressão para furar a greve, Pardal Henriques diz que existem provas dessas acusações, outras mais que estão ainda a ser reunidas, garantindo que ainda hoje serão entregues aos "órgãos competentes".







10h48 - Governo não avança para já com requisição civil



António Costa afirma que os serviços mínimos estão a ser cumpridos e garante que o Governo não vai avançar, para já, com a requisição civil. O primeiro-ministro esteve numa reunião no centro de coordenação operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



António Costa revelou ainda aos jornalistas que "houve um ou dois casos pontuais" de incumprimento dos serviços mínimos, mas que "está tudo a decorrer com normalidade" e elogiou os sindicatos "por estarem a honrar a sua palavra, com os serviços mínimos a serem cumpridos".







"Até agora não foi necessário empenhar um único elemento das forças de segurança ou das forças armadas para conduzir qualquer viatura", referiu ainda o primeiro-ministro.





Costa deixou também uma palavra de apreço aos portugueses pela "serenidade e sabedoria" pela forma como estão a encarar a paralisação dos camionistas.



O primeiro-ministro deixou um conselho aos sindicatos e aos patrões: "Que ambas as partes aproveitem esta ocasião para se sentarem à mesa para negociar e resolver este conflito".







"Mesmo com a execução plena dos serviços mínimos, a greve não deixará de produzir efeitos na vida das pessoas e na nossa economia. Portanto, quanto mais depressa este conflito for ultrapassado, melhor. É isso que desejamos que aconteça", reforçou António Costa.







10h40 - ANTRAM: "Este sindicato está concentrado em parar o país"





A ANTRAM considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de cumprir os serviços mínimos determinados para a greve. "De cada vez que o representante deste sindicato vem a público, é com acusações gravíssimas, sem demonstrar um único documento, uma única prova", sublinha.





"É difícil negociar com quem se coloca nesta posição e é impossível conversar com quem quer um clima de conflito e de crispação permanente", aponta André Matias de Almeida, advogado e porta-voz da ANTRAM, em declarações à RTP.







Questionado sobre se Pardal Henriques deveria sair da mesa das negociações, a ANTRAM lembra que "ainda não foi clarificado" se o representante do sindicato "é vice-presidente ou se é só assessor jurídico".

"As sucessivas declarações de conflito, de procurar a crispação constante e permanente, nunca levaram ninguém a lado nenhum. (...) Se o doutor Pardal Henriques se continuar nesta postura de conflito e de crispiação permanente não tem condições para conversar nem com a ANTRAM, nem com ninguém. Já ninguém no país tem paciência para, diariamente, [ouvir] este tipo de acusações", diz André Matias de Almeida.



A ANTRAM pede ainda aos portugueses para que "não se revoltem contra os motoristas", ressalvando que "há muitos motoristas que querem trabalhar e querem receber o seu vencimento no final do mês, e que não se revêem nesta postura".



"Este sindicato está concentrado em parar o país, em causar o caos na economia", acusa André Matias de Almeida.



Em resposta às acusações sobre alegados subornos da ANTRAM, o responsável diz que isso é "completamente falso". "Convidamos este representante para que mostre por uma vez, um documento que comprove esse suborno", acrescenta.







André Matias de Almeida considera que o Governo deve avançar para a requisição civil "se os serviços mínimos não forem cumpridos", tal como foi dito por Pardal Henriques.



"Quero acreditar que os trabalhadores deste sindicato não irão seguir as instruções do seu representante legal e irão cumprir os serviços mínimos, e respeitar a lei", apontou André Matias de Almeida.







10h07 - Motoristas. "Estamos sem saber se estamos a cumprir serviços mínimos"







Jorge Cordeiro, presidente do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias, sublinha à RTP que o sindicato não recebeu qualquer escala de serviço.

"Estamos sem saber se estamos a cumprir os serviços mínimos ou não porque não temos qualquer escala de serviço", refere Jorge Cordeiro, assinalando que "ficou acordado" o envio da escala de serviço de várias empresas.



O responsável refere ainda que a adesão à greve está a ser "bastante satisfatória", e que nos piquetes em que esteve, há pelo menos 50 a 60 trabalhadores em greve.





9h33 - ANTRAM rejeita ter subornado motoristas





A associação patronal ANTRAM rejeitou ter subornado os motoristas de matérias perigosas para furarem a greve.







Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da ANTRAM acusou o sindicato de mentir "descaradamente".







É a resposta às acusações do advogado e porta-voz do sindicato nacional dos motoristas, Pardal Henriques, que acusou a ANTRAM de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima, Lisboa, para iniciarem funções no primeiro dia de greve.





"Este representante [Pardal Henriques] tem uma agenda pessoal e tem de sair imediatamente deste conflito porque nunca será possível chegar acordo com quem procura o conflito", acusa o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida.





Segundo este representante da associação patronal, o sindicato "alimenta-se e vive do conflito", única situação que considera justificar uma greve em 2019 "relativamente a reivindicações para 2021 e 2022".





Sublinhando que a Antram está "refém dos sindicatos", André Matias de Almeida adiantou que "não pode ser exigido a quem assinou um acordo a 17 de maio, e que agora o vê ser rasgado quando o mesmo previa negociação em paz social até 31 de dezembro, que aceite esta espada na cabeça".





"Aceitar 2.000 euros de salário por mês representaria o fecho de várias empresas nuns casos e despedimentos coletivos noutros", alertou, sublinhando que "o setor está no seu limite". A ANTRAM "não aceita nem aceitará qualquer negociação que passe por implicar despedimentos coletivos em massa e encerramentos de centros operacionais que é o que esta proposta significa".

9h27 - Algarve. Postos de abastecimento da REPA sem combustível







Em Faro, o repórter da RTP conta que uma bomba de gasolina incluída na Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) não recebeu ainda qualquer abastecimento e o gasóleo já esgotou.







No Algarve, há três postos desta rede que já não contam com qualquer combustível.





Na maioria dos restantes postos de combustíveis, fora da REPA, também já não é possível abastecer.





Situação que se pode complicar tendo em conta a altura do ano de férias, em em que a população no Algarve triplica.







9h17 - As primeiras imagens da greve dos motoristas

9h06 - "Vamos deixar de cumprir os serviços mínimos"





Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou Pardal Henriques, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas.







O responsável disse aos jornalistas que os motoristas vão "deixar de cumprir os serviços mínimos".







"Os trabalhadores estão a ser subornados. Há polícia e Exército a escoltar os camiões. Não foi o sindicato que quebrou os serviços mínimos, mas sim as empresas e o Governo que violaram o direito à greve", considerou.







Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de esta medida provocar a requisição civil, o vice-presidente do sindicato diz que, na prática, isso já está a ocorrer.







9h00 - Mais de 430 postos sem combustível às 8h50







De acordo com o site " Já Não Dá Para Abastecer ", há neste momento 435 postos de combustível indisponíveis, o que representa 14,9% a nível nacional.





Há ainda 395 bombas que estão parcialmente disponíveis e 2.098 postos de abastecimento disponíveis (71,7 por cento).







O site foi criado em conjunto pelo Waze e pela rede Vost Portugal (Voluntários Digitais Em Situações de Emergência).







Os consumidores podem colaborar na partilha de informação, através de um questionário onde informam quais os postos que encerraram por falta de combustível.





8h40 - Matosinhos. Camiões estão a abastecer





Os camiões começaram a abastecer por volta das 7h40 em Matosinhos e têm estado a entrar tranquilamente. Daqui vão seguir viagem para abastecer as bombas de combustível espalhadas pela região norte e a rede estratégica de postos de abastecimento. (REPA).









Manuel Mendes, delegado do sindicato na região Norte, refere no entanto que a greve "continua a ter efeito". O responsável queixa-se ainda que o sindicato não recebeu a lista referente aos serviços mínimos e que as empresas "continuam a fazer pouco dos motoristas".







8h27 - "A vergonha a que o país está a assistir"

Ouvido pela reportagem da RTP em Aveiras de Cima, no piquete da greve, o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, fez um primeiro balanço do protesto. O responsável contestou "o aparato policial" e de "forças do exército"."Estas pessoas vieram aqui determinadas a cumprir os serviços mínimos, determinadas a colaborar. A ANTRAM desde o início que não tem colaborado connosco e depois as empresas patrocinadas pelo Governo, com este aparato, fazem sair carros que nós não sabemos para onde vão", denunciou.O representante do sindicato sinalizou mesmo que, desta forma, não haverá condições para que a estrutura cumpra os serviços mínimos.O dispositivo da Guarda Nacional Republicana destacado para a greve escoltou os primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde se concentra o piquete de greve.Segundo fonte da GNR, citada pela Lusa, os primeiros cinco camiões-cisterna carregados com matérias perigosas partiram da sede da CLC - Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima, para proceder ao abastecimento do aeroporto."A GNR escoltou os motoristas e funcionou tudo normalmente. Correu tudo em ordem", afirmou.O porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques, acusa a ANTRAM de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima."Os primeiros que saíram foram pessoas subornadas", afirmou o responsável, em declarações proferidas no local onde estão reunidos vários motoristas.Foi dali, pelas 6h30, que partiram os primeiros cinco camiões-cisterna com matérias perigosas."Mais uma vez, a ANTRAM não está a cumprir o que está combinado. Estão a subornar pessoas para quebrar os serviços mínimos", continuou Pardal Henriques, para reafirmar que não teve acesso às escalas de motoristas que irão cumprir os serviços mínimos."As responsabilidades serão apuradas, estamos a reunir provas e daqui a pouco faremos o ponto da situação", indicou.Os primeiros camiões-cisterna para o cumprimento dos serviços mínimos saem de Aveiras de Cima ao início da manhã, segundo o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).“Os trabalhadores receberam um SMS das empresas para iniciarem funções só a partir das 8h00. A partir dessa hora saem da Companhia Logística de Combustíveis (CLC) e das sedes das empresas”, adiantava nas últimas horas o presidente do SNMMP, Francisco São Bento, em declarações citadas pela agência Lusa.Na última noite, em Aveiras, o assessor jurídico do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, voltou a afiançar que os serviços mínimos seriam cumpridos. Deixou ainda o aviso de que os profissionais apenas iriam cumprir oito horas de trabalho diárias.O representante da estrutura sindical reafirmou que a culpa desta paralisação é da ANTRAM e que o Governo decretou serviços máximos - não mínimos.Antena 1Quanto a uma solução para pôr de parte a greve, o porta-voz entende que só há uma.A rádio pública contactou, durante a madrugada, o porta-voz da ANTRAM, mas André Matias de Almeida explicou que a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias só se pronunciará após perceber se os serviços mínimos serão cumpridos.Durante a paralisação, os motoristas terão de cumprir serviços mínimos de 100, 75 e 50 por cento para diferentes setores.O país está, desde sábado e até às 23h59 de 21 de agosto, em situação de crise energética, por decisão do Governo. A medida incluiu a constituição de uma Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), com 54 postos prioritários e 320 de acesso público.Foi a 15 de julho que o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas entregaram o pré-aviso de greve.No sábado, na sequência de um plenário conjunto, ambos os sindicatos decidiram manter a paralisação. Isto depois de sucessivas rondas de negociações infrutíferas com a ANTRAM, sob mediação do Executivo.O Governo de António Costa pretende avaliar o cumprimento dos serviços mínimos decretados desde as primeiras horas da manhã.No domingo, o primeiro-ministro garantia que as forças de segurança haviam sido instruídas para assegurar o "devido sancionamento" em caso de incumprimento de uma eventual requisição civil, apelando ao "bom senso".Na sexta-feira, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, indicou que, em caso de incumprimento de serviços mínimos, serão requisitados mais de 500 elementos das Forças Armadas e das forças de segurança para cargas e descargas de combustível.O centro de coordenação operacional da Proteção Civil está, desde domingo, a fazer duas avaliações diárias das necessidades de resposta no quadro do planeamento civil de emergência.