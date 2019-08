Greve de motoristas. A situação ao minuto

10h04 - Escolta policial na refinaria de Leça da Palmeira





Pouco antes das 10h00 entraram oito camiões na refinaria de Leça da Palmeira. Cerca de 20 minutos depois, depois das 10h00, um novo conjunto de camiões - entre oito a dez veículos - entrou na refinaria sob escolta policial.







Em declarações ao repórter da RTP no local, José Rego, do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, denunciou que foram enviadas mensagens a vários trabalhadores alertando para a requisição civil, que até ao momento apenas foi aplicada na região sul.







9h12 - Matosinhos. Nenhum veículo saiu depois das 7h30





Em Matosinhos, nenhum veículo seguiu para abastecimento de postos de combustível. Os motoristas em greve estão no local a tentar mobilizar os colegas para a paralisação.







Em declarações à RTP no local, os motoristas explicam que os trabalhadores que estavam ao trabalho e que tinham serviços marcados estão na greve, reforçando a declaração de Pardal Henriques, que afirmou ao início da manhã que os serviços mínimos não serão cumpridos.







"Estamos solidários com os nossos colegas que estão ameaçados de prisão e de outros processos disciplinares", apontou um sindicalista.





8h14 - Reunião entre a ANTRAM e a FECTRANS adiada para as 14h00







A reunião "de negociação" do contrato coletivo de trabalho estava marcada para as 9h30, na sede daquela associação patronal, e foi adiada para as 14h00, segundo informou a organização sindical.







Na próxima sexta-feira realiza-se uma nova reunião entre a FECTRANS e a ANTP (associação patronal) no Ministério das Infraestruturas.







8h29 - "Não vamos fazer os serviços mínimos"







Em Matosinhos, os motoristas em greve estão a mobilizar os colegas para que não cumpram serviços mínimos.





"Temos colegas que estão a ser ameaçados, até de prisão", explicou Manuel Mendes, coordenador sindical.







8h07 - Motoristas em greve tentam demover colegas

"Vemos um Governo completamente à parte de tudo aquilo que é legal, da Constituição da República Portuguesa, dos direitos dos trabalhadores, vemos um Governo a atacar os portugueses, a atacar os trabalhadores", acusou Pardal Henriques, em declarações à reportagem da RTP em Aveiras de Cima.







Pouco depois das 7h00 desta quarta-feira, o porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, reiterou a intenção de não cumprir serviços mínimos ou requisição civil.A última noite foi calma, com o ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social a desafiar patrões e trabalhadores a regressarem à mesa das negociações."Chegou o momento de as partes, provavelmente até teria sido melhor que tivesse chegado mais cedo, assumirem a responsabilidade por encontrar uma alternativa a este conflito e a alternativa tem que ser a negociação", sustentou Vieira da Silva em entrevista à SIC Notícias.Ao início da manhã, todavia, Pedro Pardal Henriques, o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, deixou claro que o conflito laboral vai ser acentuado nas próximas horas."O que eles disseram hoje é que, se vai um motorista ser preso, então o senhor ministro tem que trazer grandes autocarros para levar os 800 motoristas do país", redarguiu o responsável."Vem o senhor ministro dizer que há 11 pessoas que vão ser detidas e há três que andam foragidas. Nós não aceitamos e estes homens, em solidariedade com os seus colegas, porque também são verdadeiros vencedores e guerreiros, ninguém vai sair daqui hoje, ninguém vai cumprir serviços mínimos, nem requisição civil, ninguém vai fazer absolutamente nada", asseverou.Isto depois de o Governo ter dado nota de 14 trabalhadores que não estiveram ao serviço na terça-feira, violando assim a requisição civil. Onze foram identificados. Outros três ficaram por notificar.