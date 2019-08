Greve de motoristas. "A vergonha a que o país está a assistir"

"Estas pessoas vieram aqui determinadas a cumprir os serviços mínimos, determinadas a colaborar. A ANTRAM desde o início que não tem colaborado connosco e depois as empresas patrocinadas pelo Governo, com este aparato, fazem sair carros que nós não sabemos para onde vão", denunciou.



O representante do sindicato sinalizou mesmo que, desta forma, não haverá condições para que a estrutura cumpra os serviços mínimos.