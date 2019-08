9h42 - Manifesto pelo direito à greve



Um conjunto de personalidades subscreveu nas últimas horas um manifesto "em defesa do direito à greve como garantia das liberdades democráticas".



O texto adverte contra "a atuação do Estado português, que coloca frontalmente em causa o exercício objetivo do direito à greve e, pior do que isso, abre um perigoso precedente para o futuro".



Os subscritores consideram ainda desproporcionais os serviços mínimos definidos pelo Governo e questionam a requisição civil e o recurso a forças militares e de segurança - "com a aquiescência do Presidente da República".



Entre os signatários estão os nomes do professor André Freire e do advogado António Garcia Pereira.



9h33 - Regresso ao piquete de Aveiras



Pouco depois das 9h00, apenas três trabalhadores permaneciam no piquete da greve em Aveiras de Cima, como constatou a reportagem da RTP no local.











Rio defendeu ainda que a mediação deste conflito laboral deve transitar para as mãos do Presidente da República, caso o Governo falhe.



Também a coordenadora do Bloco de Esquerda voltou à carga com acusação de que o Governo tem agido como porta-voz da ANTRAM.



Catarina Martins insistiu no apelo ao diálogo e à negociação.



Socialistas reagiram



O PS veio acusar Rui Rio e Catarina Martins de "profunda demagogia e irresponsabilidade".



"Eu julgo que Catarina Martins está com febre eleitoral, a pensar em 6 de outubro, e, por isso, acaba por ser a porta-voz da demagogia ao nível do doutor Rui Rio, porque a verdade é que o Governo tem estado à altura das suas responsabilidades em todas as dimensões da situação que temos vivido com esta greve de motoristas", redarguiu a secretária-geral adjunta do partido, Ana Catarina Mendes, em declarações citadas pela agência Lusa.

Na sexta-feira, o líder do PSD, Rui Rio, saiu a público para acusar o Governo de ter montando um "circo" mediático, de forma a colher dividendos políticos do protesto dos motoristas.Rio defendeu ainda que a mediação deste conflito laboral deve transitar para as mãos do Presidente da República, caso o Governo falhe.Também a coordenadora do Bloco de Esquerda voltou à carga com acusação de que o Governo tem agido como porta-voz da ANTRAM.Catarina Martins insistiu no apelo ao diálogo e à negociação.O PS veio acusar Rui Rio e Catarina Martins de "profunda demagogia e irresponsabilidade"."Eu julgo que Catarina Martins está com febre eleitoral, a pensar em 6 de outubro, e, por isso, acaba por ser a porta-voz da demagogia ao nível do doutor Rui Rio, porque a verdade é que o Governo tem estado à altura das suas responsabilidades em todas as dimensões da situação que temos vivido com esta greve de motoristas", redarguiu a secretária-geral adjunta do partido, Ana Catarina Mendes, em declarações citadas pela agência Lusa.





8h42 - Primeiras imagens do piquete de Aveiras

As autoridades mantinham-se também no local.Ao amanhecer deste sábado, o piquete dos motoristas de transporte de matérias perigosas juntava poucos trabalhadores.Prolongou-se por dez horas a reunião que levou Pedro Pardal Henriques e Francisco São Bento, assessor jurídico e presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), respetivamente, ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação.Francisco São Bento foi o primeiro a sair do Ministério, para afirmar que a estrutura sindical avançou com uma proposta que colheu o acordo do Governo, mas foi recusada pela Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM). O dirigente do SNMMP não quis detalhar a proposta, remetendo esclarecimentos para o plenário com os trabalhadores marcado para a tarde de domingo em Aveiras de Cima.O responsável afiançou que a estrutura sindical está disponível para nova ronda de negociações este sábado, no caso de a ANTRAM admitir rever a sua posição.Por sua vez, Pedro Pardal Henriques sustentou que o sindicato apresentou uma proposta “razoável” no sentido de desbloquear o conflito laboral, sem revelar valores. O porta-voz do SNMMP argumentou que a proposta da ANTRAM foi rejeitada por ser equivalente àquela que foi submetida à FECTRANS e ao Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que entretanto abandonou a greve. Trata-se, na ótica de Pardal Henriques, de um mau acordo.O representante da ANTRAM, André Matias de Almeida, que não esteve na reunião iniciada na tarde de sexta-feira, confirmou ter apresentado ao SNMMP uma proposta igual à que foi negociada com a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações e o SIMM. A contraproposta de Pardal Henriques e Francisco São Bento, alegou o porta-voz dos patrões, seria “incomportável para as empresas” e discriminatória para com as demais organizações sindicais.A RTP teve acesso à proposta negocial que a ANTRAM remeteu ao Ministério.Segundo a ANTRAM, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas exigiu um aumento do subsídio de operações superior em 40 por cento aos 125 euros protocolados em maio, na sequência da greve de abril. André Matias de Almeida propugnou que as empresas não estariam em condições de suportar tal despesa, sob pena de terem de avançar com despedimentos.André Matias de Almeida pediu ao SNMMP para que apresente a proposta da ANTRAM no plenário de domingo, reiterando ainda o apelo ao fim da greve.O ministro das Infraestruturas lamenta, por seu turno, a continuação da paralisação, apelando igualmente a que esta seja desconvocada. Pedro Nuno Santos exortou mesmo os associados do SNMMP a optarem pela via das negociações durante o plenário de domingo.“Houve propostas de parte a parte, tanto do sindicato como da ANTRAM, que foram respetivamente recusadas”, afirmou o governante, sem mais detalhes.Pedro Nuno Santos preferiu salientar o que descreveu como o esforço do Executivo para mediar um conflito laboral entre agentes privados, disponibilidade que se mantém. O ministro sublinhou ainda que, na lei, não está contemplada a figura da suspensão de greves.“É muito raro em Portugal serem decretadas greves por tempo indeterminado. No domingo já são sete dias, acho que já é demais”, vincou.O ministro das Infraestruturas negou, por outro lado, que o recurso a forças militares e de segurança implique encargos financeiros acrescidos para o Estado.