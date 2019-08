9h22 - Ninguém no piquete da greve em Aveiras



Foi o que constatou esta manhã a equipa de reportagem da RTP no local.



A ANTRAM mantém o apelo ao diálogo, mas repete que, para que tal aconteça, a greve tem de terminar.As negociações entre a Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) podem ser retomadas nas próximas horas.A estrutura que representa o patronato dispôs-se no sábado a sentar-se à mesa com os representantes sindicais num processo mediado pelo Governo, através da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Isto depois de uma infrutífera maratona negocial de dez horas, iniciada na tarde de sexta-feira e concluída na madrugada de sábado.Por sua vez, o SNMMP reiterou a intenção de interromper a paralisação enquanto o diálogo estiver em marcha. Ao mesmo tempo, o porta-voz Pedro Pardal Henriques afirmou acolher com agrado a posição da ANTRAM, mas sublinhou que importa que esta aceite a base de entendimento já discutida.Em comunicado, o SNMMP apela à estrutura dos patrões para que aceite a proposta articulada com o Executivo e abra assim “caminho para a paz duradoura”. Por outro lado, sustenta que o Governo deverá fazer uso das “ferramentas que ainda tem ao dispor para chamar à razão a ANTRAM”, fazendo “chegar uma proposta que cumpra mínimos de dignidade, por forma a ser apresentada aos motoristas” durante o plenário deste domingo.Com ou sem regresso às negociações, os associados do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vão reunir-se em plenário, a partir das 16h00, em Aveiras de Cima.O piquete de Aveiras desmobilizou por completo ao início da última noite.Também ontem o Ministério do Ambiente e da Transição Energética deu nota do cumprimento da requisição civil e mesmo de uma superação dos serviços mínimos. O último balanço das autoridades apontava mesmo para “uma crescente normalidade da situação”.A greve – convocada por tempo indeterminado - teve início na passada segunda-feira, dia 12 de agosto. Num primeiro momento juntou o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias. Esta estrutura acabou por abandonar o protesto na noite de quinta-feira, em resultado de uma reunião com a ANTRAM mediada pelo Governo.A requisição civil foi decretada no primeiro dia da greve, medida justificada pelo Governo com o incumprimento de serviços mínimos.