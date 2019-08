Greve de motoristas. Decretados serviços mínimos entre 50 a 100 por cento

Foto: Lusa

Os serviços mínimos para a greve com iníco marcado para 12 de agosto e por tempo indeterminado entram em vigor às zero horas desse dia.





O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, explicou que há vários setores em que têm que ser garantidos 100% dos trabalhadores, a começar, desde logo, pelo abastecimento da rede de emergência, bombeiros e forças de segurança.



Têm também de ser garantidos trabalhadores a 100 por cento para assegurar o funcionamento de hospitais e outras unidades de saúde



O ministro do Trabalho lembrou ainda que as operações de cargas e descargas

estão incluídas nestes serviços mínimos.



Na declaração feita esta tarde o governo anunciou ainda 50 a 75% de trabalhadores que têm que estar disponíveis para outros setores como o abastecimento dos restantes postos do país, ou o abastecimento a serviços públicos de transporte de passageiros ou de bens alimentares.