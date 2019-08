Greve de motoristas. Governo não exclui requisição civil preventiva

RTP09 Ago, 2019, 12:38 / atualizado em 09 Ago, 2019, 13:09 | Economia

Questionado, em conferência de imprensa, sobre a possibilidade de o Governo avançar com a requisição civil antes do início da paralisação, Vieira da Silva afirmou que tal pode ocorrer “se existirem factos”, até segunda-feira, que o consubstanciem.







“O Governo tentará que não seja necessária a requisição civil”, esclareceu o ministro. “Se ela for necessária na sequência do incumprimento [dos serviços mínimos], naturalmente será utilizada. Se, antes disso, existirem factos para a necessidade de a antecipar, sendo ela um instrumento constitucional, numa situação extrema, não abdicamos de nenhum dos instrumentos”.







De acordo com o parecer da PGR, no caso do incumprimento de serviços mínimos, o Governo poderá decretar a requisição civil. “Do ponto de vista constitucional parece haver margem para o recurso à requisição civil preventiva num momento em que o dano ainda não se consumou mas se prepara para consumar”, refere o documento.



“Estando em causa bens essenciais, mais vale prevenir do que remediar”, citou Vieira da Silva.





O parecer do Conselho Consultivo foi recebido pelo Ministério do Trabalho na quinta-feira. Foi Vieira da Silva quem pediu a análise à legalidade da paralisação, tendo ainda solicitado que fossem analisadas as consequências, de modo a evitar cenários de caos semelhantes aos de abril.

Serviços mínimos







“O enquadramento dos serviços mínimos (…) foi feito de forma equilibrada e convém aqui recordar que os próprios sindicatos, nas suas propostas de serviços mínimos, fixaram valores de 100 por cento para algumas atividades”, explicou Vieira da Silva.





O parecer da PGR relativamente à greve dos motoristas considera ainda que não existem elementos suficientes para apurar se esta é ilícita, declarando que essa é uma decisão que compete aos tribunais, mas refere haver margem para recorrer a uma eventual aplicação da requisição civil ainda antes da paralisação.

O documento recorda que o direito à greve é fundamental mas que não é um direito absoluto, pelo que não é imune a quaisquer restrições ou limites nem pode colocar em causa outros direitos constitucionais.



“Uma greve que viole o princípio da boa-fé pode ser considerada abusiva e, como tal, ilícita”, frisa o relatório, citado pelo ministro Vieira da Silva. “Poder-se-á considerar que estamos no limite entre aquilo que é admissível e aquilo que é uma utilização abusiva”, conclui o parecer.

Crise energética





Na conferência de imprensa, protagonizada pelos representantes das áreas governamentais da Presidência do Conselho de Ministros, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ambiente e Transição Energética, foi ainda anunciada a aprovação da situação de crise energética.





Esta situação de crise foi aprovada para entre as 23h59 desta sexta-feira até às 23h59 de 21 de agosto em todo o território nacional.





De acordo com o Governo, a situação de crise energética “pretende garantir os abastecimentos energéticos essenciais à Defesa, ao funcionamento do Estado e dos setores prioritários da economia, bem como à satisfação dos serviços essenciais de interesse público e das necessidades fundamentais da população”.

Quanto aos serviços mínimos,“O que se impõe é um progressivo alargamento dos serviços mínimos, à medida que a situação de greve se prolongue”, citou o ministro do Trabalho.(em atualização)