Greve de quatro dias. Trabalhadores da Lusa enviam carta aberta a Marcelo e a Costa

A greve foi anunciada na quinta-feira após um plenário de trabalhadores. Em causa estão aumentos salariais.“É insuficiente porque pedimos 10 euros por cada um dos 12 anos sem aumentos salariais reais que os trabalhadores do quadro enfrentam, entre outras reivindicações, num sinal claro de que, lê-se na carta aberta a que a RTP teve acesso.O documento acrescenta que, “os sindicatos, mandatados para negociar pelo plenário de trabalhadores, cansados de não receberem um salário condigno e de não serem respeitados, baixaram a pretensão de aumento salarial para os 100 euros, mas a administração decidiu, ainda assim, não ir ao encontro deste pedido, mantendo apenas a proposta dos 74 euros”.(Sindicato dos Jornalistas, SITE CSRA - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas e SITESE - Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços) ”, sublinham.Os signatários, e a incapacidade de a administração fazer uma proposta aceitável, levaram-nos a ter de fazer greve, num contexto económico e social peculiarmente desafiante”.

Apelos a Costa e a Marcelo

Num apelo a António Costa, os trabalhadores realçam que“Por isso, pedimos-lhe que o faça, sendo certo que o primeiro-ministro está mais do que ciente da importância desta empresa do setor empresarial do Estado para o jornalismo, para a democracia, para o país e para a própria Língua Portuguesa. Destruir a Lusa é atacar a democracia”.

Já na carta enviada a Belém, os trabalhadores recordam as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa que afirmou que “para uma democracia forte, é preciso uma comunicação social forte. Se a comunicação social não é forte, a democracia não é forte”.





“Subscrevemos e vincamos que sem uma agência de notícias forte, não haverá comunicação social ou democracia forte no nosso país. Com isto em mente, pedimos-lhe que interceda em nosso favor da maneira que encontrar, sendo certo que o Presidente da República é conhecedor do quão fundamental é a Lusa para a democracia, para o país e para a própria Língua Portuguesa. Destruir a Lusa é atacar a democracia”, rematam.



Adesão de 90 por cento na quinta-feira

O serviço da única agência de notícias em língua portuguesa está parado desde quinta-feira. Os trabalhadores falam“Uma situação que se prolongou hoje, sexta-feira, e que seguramente se repetirá no sábado e no domingo”.“As concentrações em Lisboa e Porto, bem como a luta levada a cabo por todo o país, pela lusofonia e outros países estrangeiros, provam a união dos trabalhadores em torno de uma causa: a dignificação das condições de trabalho de quem assegura diariamente a coesão territorial, por forma de um jornalismo rigoroso e isento. Sem a Lusa, muitos territórios do país não teriam qualquer presença no panorama mediático nacional”, frisa o documento.Para os trabalhadores, “”.

Na paralisação, “ os trabalhadores contaram também com a solidariedade dos vários trabalhadores precários, que merecem a integração nos quadros da empresa, por força de se verem ainda mais fragilizados na atual situação”, acrescentam.