Greve de revisores e bilheteiras deixa comboios parados

RTP01 Out, 2018, 08:36 | Economia

A greve, que se prolonga até terça-feira, já começou a ter efeitos na circulação de composições. Até às 22h00 de domingo, dos mais de 770 comboios que deveriam ter realizado os respetivos percursos 110 foram cancelados.A circulação só deverá ficar normalizada após as 8h00 de terça-feira.





Em declarações recolhidas pela Antena 1, Luís Bravo, do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), explicou por que razão estão a ser canceladas ligações na vigência da greve.



“O comboio tem dois agentes de segurança da circulação, que é o seu maquinista e o seu revisor. Quando um falha, o comboio tem que aguardar que haja um substituto. Não havendo um revisor, não poderá seguir viagem”, afirmou o sindicalista.



Antena 1

Reembolso



c/ Lusa

“Há aqui um incumprimento de um acordo que foi celebrado entre o sindicato, a CP e o Ministério do Planeamento, em setembro de 2017, relativamente ao recrutamento de trabalhadores para estas áreas, de revisores e bilheteiras”, frisou ainda Luís Bravo, recordando o que motivou o agendamento da paralisação.A estrutura sindical reprova o Ministério das Finanças pelo bloqueio dos “acordos entre o Ministério do Planeamento, a CP e o SFRCI”. O que leva a que a empresa não possa contratar “88 trabalhadores” para o serviço comercial, nomeadamente revisores e profissionais para aas bilheteiras.“O aluguer do material circulante para fazer face aos problemas existentes não avançou, o concurso público para compra de novos comboios ainda não foi lançado e a negociação da contratação coletiva que se iniciou na CP em 2016 está paralisada”, enfatizou o mesmo sindicato em comunicado.“Perante o incumprimento/bloqueio realizado pelo Ministério das Finanças aos acordos celebrados pelo Ministério do Planeamento, CP-Comboios de Portugal e SFRCI, aos trabalhadores só resta o conflito laboral, pois não se entende a política de gestão danosa que o Ministério das Finanças impõe à CP”, aponta a estrutura.Também em comunicado, a CP adverte para “supressões e fortes perturbações na circulação ferroviária a nível nacional em todos os serviços”.A empresa alerta igualmente para a possibilidade de as perturbações se fazerem sentir ainda na terça-feira, sem que haja transportes alternativos.“Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Regional e Celta que não se realizem, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, para outro dia/comboio”, indica, por fim, a empresa.O Tribunal Arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos para esta greve.