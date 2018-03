Greve deixa utentes dos comboios à mercê dos serviços mínimos

Lusa12 Mar, 2018, 21:54 | Economia

A circulação dos comboios ficou reduzida esta segunda-feira a 25 por cento, devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP).



Fonte da CP -- Comboios de Portugal disse à agência Lusa que foram foram suprimidos 792 comboios entre as 00h00 e as 18h00, devido à greve.



"Num dia normal teriam circulado, até entre as 00h00 e as 18h00, 1.027 comboios, mas devido à greve dos trabalhadores da IP realizaram-se 235", afirmou a mesma fonte.



O coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, também disse à Lusa que só se realizaram os serviços mínimos ao longo deste dia de greve, que no setor ferroviário teve uma adesão superior a 90 por cento.



"No setor rodoviário a situação foi idêntica, com serviços encerrados ou a meio gás, mas foram mais visíveis os efeitos da greve na circulação ferroviária".



Na Fertagus, que faz a ligação ferroviária na Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, a greve determinou que apenas 21 comboios circulassem entre as 00h00 e as 17h30. A porta-voz da empresa, Raquel Santos, referiu que estes 21 comboios fazem parte dos 25 por cento correspondentes aos serviços mínimos.



A IP emitiu durante a tarde um comunicado em que afirmava, com base em dados recolhidos até às 13:00, que a paralisação teve uma taxa global de adesão na ordem dos 14 por cento, sendo de 26 por cento na área da circulação ferroviária.



"Estão a ser assegurados os serviços mínimos decretados pelo Conselho Económico e Social, na empresa e suas participadas, no que diz respeito ao comando e controlo da circulação de comboios de passageiros e mercadorias, tal como fixado pelo Tribunal Arbitral. Também está a ser assegurada a atividade do centro de controlo de tráfego, que promove todas as informações associadas ao tráfego rodoviário e a atividade das unidades móveis, que patrulham diariamente as estradas e prestam assistência aos automobilistas", disse.



A IP referiu ainda que está em curso "um processo de negociação coletiva com vista à harmonização dos vários regimes laborais em vigor nas empresas do grupo IP".



Os trabalhadores da IP fazem hoje uma greve para reclamar aumentos salariais de cerca de quatro por cento, que garantam no mínimo 40 euros a cada trabalhador, prevendo-se "fortes perturbações e supressões" na circulação de comboios.



Os serviços mínimos definidos preveem 25 por cento da circulação em Lisboa e no Porto, em horário normal, e nos serviços Alfa, Intercidades e Internacionais, bem como no comboio da Ponte 25 de Abril (Fertagus).