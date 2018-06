Greve dos comboios já se faz sentir antes de começar

A meio da tarde, em Campanhã e Santa Apolónia, já existiam comboios suprimidos e queixas de violação ao direito à greve. Os passageiros foram apanhados de surpresa. Não foram decretados serviços mínimos. As alternativas são reduzidas.



Para os sindicatos está em causa a segurança dos passageiros: com a nova lei os comboios passam a circular apenas com um agente. E no futuro podem desaparecer 600 postos de trabalho directos.



Em suma, os sindicatos acusam o governo de estar a preparar a privatização.



O governo rejeita qualquer acusação. E vai mais longe, fala de uma grave sem qualquer justificação.