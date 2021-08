Greve dos inspetores do SEF provocou filas de espera no aeroporto de Lisboa

A greve parcial dos inspetores do SEF provocou esta manhã no Aeroporto de Lisboa filas com cerca de duas horas de espera. Os inspetores reclamam uma resposta do Governo sobre o que lhes vai acontecer, depois da aprovação da proposta de lei que prevê a distribuição de competências policiais do SEF pela PJ, PSP e GNR.