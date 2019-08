Greve dos motoristas. Serviços mínimos entre os 50 e os 100%

O governo decretou serviços mínimos de 50% para postos de abastecimento gerais e gasóleo colorido, utilizado por exemplo, na agricultura e pescas.



Para empresas de transportes de passageiros rodoviários, ferroviários e fluviais e para o transporte de bens alimentares e de primeira necessidade, os serviços mínimos serão de 75%.



Para a rede de emergência de postos de abastecimento, portos, aeroportos e aeródromos militares, proteção civil, bombeiros e forças de segurança, medicamentos, hospitais e farmácias e produtos perecíveis, os serviços mínimos atingirão 100%.



Todos os serviços mínimos incluem a carga e descarga das mercadorias. Caso não sejam cumpridos, o Governo avançará para a requisição civil.



A resposta musculada do governo não é, para o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, uma violação do direito à greve.



O Governo continua a apelar a patrões e sindicatos para voltarem a negociar, de modo a suspender a greve marcada para a próxima segunda-feira.