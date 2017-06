Greve dos tripulantes de cabine da SATA

São garantidos os voos que partem de Lisboa com destino a Santa Maria e Horta, nos Açores, e regresso à capital. Estão ainda assegurados voos nas nove ilhas do arquipélago.



A companhia açoriana alertou os passageiros para o pré-aviso de greve e aconselhou-os a mudarem a data do voo. O grupo SATA alertou ainda para a possibilidade de reembolso do bilhete.