Greve em curso na Caixa contra denúncia unilateral do acordo de empresa

Raquel Ramalho Lopes - RTP24 Ago, 2018, 15:21 | Economia

É a primeira greve dos últimos seis anos. Os funcionários da CGD quiseram contestar a denúncia do acordo de empresa, bem como marcar posição a favor das progressões automáticas por antiguidade. A empresa quer controlar os custos salariais e, para isso, impor um sistema de aumento com base no mérito.











Francisca Fortuna, Marina Conceição, Jorge Esteves, Lígia Sousa, Mário Piteira, Nelson Sousa, Luís Moreira - RTP

Ao meio-dia, a administração da CGD dava conta de que até às 10h00 tinham sido feitas mais de 800 mil transações, “o normal nesta altura do ano, uma sexta-feira no final do mês de agosto”, disse Maria João Carioca, da administração da CGD.

Contra fim de promoções automáticas



A administração e os sindicatos têm 18 meses para chegar a acordo. As novas regras entram em vigor em 2020.

Prémios de mérito pagos em setembro

Ainda segundo a administração, os números oficiais de adesão à greve “estão pouco acima de 30 por cento”.Uma das propostas da administração é a eliminação total das promoções automáticas por antiguidade, em detrimento de uma proposta com base no mérito.Num momento em que o grupo apresenta lucros – em julho anunciou um lucro de 194 milhões de euros em relação ao primeiro trimestre do ano -, os trabalhadores consideram “uma injustiça” a intenção da administração em retirar a única progressão garantida: a progressão por antiguidade.Eduardo Pina, funcionário da Caixa em Faro que se deslocou a Lisboa para participar num protesto à porta da sede, disse à RTP que o corte das promoções por antiguidade “não faz sentido”.“A promoção por mérito é só para alguns, enquanto a promoção por antiguidade é uma benesse em termos de carreira. Isto faz parte do acordo de empresa há muitos anos. Ao retirarem tudo estão a dar cabo do ativo mais importante do banco: os trabalhadores”, desabafou.Mandatada pelo Governo para reestruturar o banco, a nova administração impôs condições que os trabalhadores consideram menos vantajosas, levando à redução dos funcionários e da qualidade do trabalho.Os funcionários “esperavam (desde a recapitalização da Caixa em setembro 2016) que os seus vencimentos fossem revistos, que não fossem mais cortados, que as carreiras fossem revistas. Dois anos depois, está tudo na mesma, apenas a administração viu os vencimentos aumentados em mais de 100 por cento”, acusou João Lopes presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa, que abrange a maioria dos 7.900 trabalhadores do banco público.Crítico da denúncia do Acordo de Empresa por parte da administração da CGD, João Lopes entende que a nova alternativa “estilhaça os direitos e as garantias das pessoas. É inaceitável”.A administração da Caixa revelou que no ano passado foram promovidas “mais de 1.100 pessoas só com automatismos e obrigatoriedades, são esses que queremos rever”. As promoções por mérito atingiram 500 pessoas. Maria João Carioca estima que os números sejam idênticos este ano.O jornalavança na edição desta sexta-feira que o banco vai pagar prémios aos trabalhadores no próximo mês, entre os 500 e os três mil euros. O prémio está relacionado com a partilha de lucros, referentes ao ano passado e ao primeiro semestre deste ano. O bónus será entregue a quem tiver uma avaliação de desempenho positiva, um processo em fase de conclusão.O prémio vai ser entregue, em setembro, quando começarem as negociações com os sindicatos sobre o acordo de empresa.O representante dos trabalhadores considera duvidoso o momento escolhido para anunciar a distribuição de prémios, fazendo notar que o anúncio foi posterior ao aviso de greve.“Mais do que isso, estão a fazer depender o bónus de umas ditas avaliações e objetivos que ninguém sabe quais são nem como as comanda”, denuncia João Lopes. “Tudo isto são cenouras para tentar controlar e intimidar as pessoas, mas não estão a conseguir”, acrescentou, para depois lamentar ainda não ter começado as negociações para os aumentos salariais.Por outro lado, a administração também critica que os trabalhadores façam greve quando o banco “está a iniciar um processo de negociações, em tudo semelhante a tudo o que ocorreu na restante banca”.“Sendo perfeitamente legítima, (a greve) tem motivos que não são fáceis de compreender”, disse Maria João Carioca. “Mais de 15 bancos, incluindo o Banco de Portugal, fizeram um processo de negociação semelhante sem que tivesse tido lugar qualquer greve”, lamentou, numa conferência de imprensa improvisada.O banco está a receber as respostas dos sindicatos às propostas feitas pela Caixa, que visam criar condições “semelhantes ou mesmo superiores àquilo que neste momento existe na banca”.O representante dos trabalhadores avançou que “a Caixa Geral de Depósitos apresentou uma proposta (de aumentos) de 0,35 por cento. Isso é ofensivo”.A administração do banco nota que a negociação da tabela salarial decorre em paralelo à negociação do acordo de empresa. Por exemplo, estão previstos aumentos salariais por estarem já previstos no acordo de empresa que podem chegar a um aumento de “um por cento ao ano”, disse Maria João Carioca.