Greve. Governo não consegue sentar motoristas e patrões à mesma mesa

A uma semana de uma greve que ameaça parar o país, o Governo tem marcadas reuniões com as duas parte em conflito - mas com sindicatos de manhã, patrões à tarde, sem conseguir que se sentem à mesma mesa.



Pelas 11h30 da manhã, chegam ao Ministério das Infraestruturas o sindicato de motoristas de matérias perigosas e o sindicato independente dos motoristas de mercadorias - aqueles que têm na mão o poder de desconvocar a greve.



Mas até à hora de almoço, o tempo serviu apenas para trocas de impressões. Pedro Nuno Santos quis conhecer melhor cada um dos sindicatos, separadamente.



O intervalo de almoço foi longo, e com uma novidade - a reunião da tarde entre governo, ANTRAM e a federação de sindicatos que não avança para a greve foi adiada várias horas. O encontro propriamente dito entre os sindicatos que ameaçam a greve e o ministro só começaria depois das 3 h da tarde.



Depois disso, o encontro foi-se arrastando - a nova proposta dos sindicatos aumenta ainda mais o valor a pagar aos motoristas, mas também aumenta o tempo de adaptação das empresas a esse salário.



A ANTRAM considera que é insustentável e que o esforço negocial dos sindicatos é uma farsa. Mas por causa desta proposta, a reunião que tinha com o Governo foi sendo sucessivamente empurrada para mais tarde.