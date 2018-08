Greve na Caixa coincide com atribuição de prémios

RTP24 Ago, 2018, 07:07 / atualizado em 24 Ago, 2018, 08:19 | Economia

A notícia é revelada na edição desta sexta-feira do jornal Público, que escreve que os prémios vão começar a ser pagos já no próximo mês, precisamente a mesma altura em que começam as negociações com o sindicato.





A greve desta sexta-feira surge porque a gestão da Caixa decidiu denunciar o acordo de empresa.