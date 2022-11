Greve na CP e Infraestruturas de Portugal. Canceladas 701 de 938 ligações

A CP adianta que até as 18 horas foram cumpridos todos os serviços mínimos. Foram realizados 14 comboios de longo curso, 58 regionais, 114 urbanos de Lisboa e 51 urbanos do Porto. Os trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal exigem o cumprimento do Acordo de Empresa e um prémio financeiro para combater a inflação.