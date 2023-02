Greve na CP levou à supressão de 515 comboios em 693 programados até às 14:00

Segundo dados enviados pela transportadora à Lusa, a CP realizou, neste período, 178 comboios, cumprindo os serviços mínimos previstos, o que representa um nível de supressão de 74,3%.

No serviço de longo curso foram suprimidos 29 comboios de um total de 39 previstos e no regional não se realizaram 138 comboios de 186 programados.

Nos urbanos de Lisboa foram suprimidos 244 comboios, de 328, e no Porto não se realizaram 104 composições de 140 previstas.

Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até quinta-feira, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).

A CP já tinha alertado na sexta-feira para "fortes perturbações" na circulação dos comboios entre as 00:00 de segunda-feira e as 23:59 de quinta-feira, devido a greve, havendo serviços mínimos decretados para os quatro dias (25%).

Em declarações hoje de manhã à Lusa, António Salvado, do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins (SINFA), adiantou que a "adesão à greve é total", estando apenas a ser cumpridos os serviços mínimos.

"Hoje, além do pessoal ferroviário, administrativo, operacional e de manutenção, juntam-se também os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. A adesão é total, estão apenas a ser cumpridos os serviços mínimos que foram decretados para os quatro dias da greve, entre segunda e quinta-feira", disse.

A greve foi convocada pelo SINFA, Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), Associação Sindical Independente dos Ferroviários de Carreira Comercial (ASSIFECO), Federação Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), Serviços Técnicos Ferroviários (STF), STMEFE - Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (STMEFE), Sinafe - Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTF) e Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).