Hoje é dia de greve na CP. Trata-se de uma recusa do trabalho extraordinário, a partir da sexta hora de serviço. Em causa está a valorização das carreiras. Esta manhã, a paralisação não teve impacto significativo, pelo menos na linha de Sintra.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários e decorre até ao dia 9 de setembro.



Ao mesmo tempo está também a decorrer a greve dos trabalhadores das oficinas, que começou já no dia 9 e termina só no final do mês.