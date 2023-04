Greve na CP. Suprimidos 138 comboios até às 8h00

De acordo com a informação divulgada pela CP,JáDepois de vários dias em greve entre as 0h00 e as 2h00, os trabalhadores cumprem esta quinta-feira uma paralisação de 24 horas. A partir de sexta-feira, e até 30 de abril, a greve na IP e na CP será a partir da oitava hora de serviço.

Recorde-se que, desde 28 de março, vários sindicatos deram início a novas greves no setor ferroviário, que abrangem a Infraestruturas de Portugal (IP) e a CP, até ao final do mês de abril, incluindo um dia de 24 horas, que se cumpre esta quinta-feira.

Segundo a CP, fAté ao final deste mês, “na CP, os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00h00 e as 05h00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço” e, entre 10 e 30 de abril, na IP, “os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00h00 e as 05h00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço”.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão “aumentos salariais efetivos”, a “valorização da carreira da tração” e a melhoria das condições de trabalho nas cabines de condução e instalações sociais e das condições de segurança nas linhas e parques de resguardo do material motor.