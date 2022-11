Greve na TAP. Companhia recomenda passageiros a alterarem voos

A transportadora aérea portuguesa recomenda que as alterações sejam feitas através do call center da companhia ou das agências de viagens.



A mudança pode ser feita sem qualquer penalização, para datas entre 28 de novembro e 19 de dezembro.



Já noutros períodos, as tarifas podem sofrer alterações.



A TAP esclarece que, apesar dos esforços, não foi possível chegar a acordo com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.



Já o Sindicato acusa a companhia de não ter dado tempo aos associados para avaliar a proposta da empresa.