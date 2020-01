Greve nacional da Função Pública. Os efeitos da paralisação

É a primeira greve nacional da atual legislatura com as várias organizações sindicais da CGTP e da UGT a anteciparem uma forte adesão aos protestos. "Estamos à espera de milhares e milhares de trabalhadores na manifestação de Lisboa, vindos de todos os pontos do país", diz Ana Avaiola, da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, da CGTP, Ana Avoila.

Para a participação na manifestação nacional, que arranca às 14h30 do Marquês de Pombal, foi emitido um pré-aviso de greve das 00:00 às 24:00. A sindicalista diz que a greve "abrange todos os trabalhadores da função pública", o que a leva a afirmar que "centenas de serviços em todo o país vão fechar".

Em simultâneo, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) convocou uma greve, pelo que também nas escolas são esperados problemas ao longo do dia.

A greve acontece a menos de uma semana da votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), marcada para 6 de fevereiro.

Em causa o facto de o Governo ter adiado para depois da aprovação do Orçamento uma negociação sobre os aumentos salariais. O Executivo apresentou uma proposta de aumentos de 0,3% para a função pública. Chegou a fechar a negociação mas a ministra Alexandra Leitão convocou entretanto os sindicatos para um novo processo negocial para para 10 de fevereiro.

Uma vontade que não levou os sindicatos a cancelar a greve, com a ministra a declarar que "nunca foi propósito da marcação desta negociação com os sindicatos levá-los a desmarcar a greve".Falhas nas escolas e nos hospitais

Às primeiras horas da manhã, os efeitos da greve foram mais sentidos nas escolas, com algumas instituições de ensino sem aulas em Lisboa e noutras zonas do país.

Por exemplo, a escola José Gomes Ferreira (secundária) está sem aulas, pelo menos até às 11h30, altura em que entram mais funcionários.



Também em Benfica, na Escola Básica 1,2,3 e J.I. Pedro de Santarém, a greve de impediu as aulas aos alunos do 2.º e 3.º ciclos, segundo uma nota afixada à entrada do estabelecimento escolar.



Outra das escolas afetadas pela greve foi a D. Pedro V, em Sete Rios, que encerrou hoje pela terceira vez em 50 anos por causa de uma greve.

Também em Coimbra várias escolas do centro da cidade estão encerradas ou sem atividade letiva devido à greve da função pública.



Na Escola Martim de Freitas, junto ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, houve alunos a festejar assim que foi comunicado, por volta das 08:15, que o estabelecimento estaria encerrado devido à greve nacional dos trabalhadores da administração pública.



Na Escola Secundária José Falcão um papel informa na porta de entrada que a escola está encerrada devido à greve de funcionários não docentes.



Já a Escola Alice Gouveia e a Jaime Cortesão estão abertas, mas sem atividade letiva, sendo que as secundárias Avelar Brotero e Dona Maria estão a funcionar.

Também pela manhã vário utentes aguardavam na sala de espera do Hospital de Santa Maria na expetativa de conseguir uma consulta. No entanto, adianta a Lusa, o movimento de pessoas na zona das consultas externas e nos corredores fazia lembrar um dia normal.

Já no centro de saúde de Sete Rios, pelas 09:00, havia apenas um funcionário administrativo e três utentes.





c/ Lusa