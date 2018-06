Greve nos comboios de norte a sul do país

RTP04 Jun, 2018, 08:06 / atualizado em 04 Jun, 2018, 08:07 | Economia

O protesto começou à meia noite mas as primeiras dificuldades começaram logo ao final da tarde de domingo, com a paralisação dos trabalhadores do turno da noite.





Luís Bravo, do sindicato dos revisores, apontou, na Antena 1, para uma participação a rondar os 100 por cento.





Os ferroviários estão em protesto contra a possibilidade de circulação de comboios com um único trabalhadores, o maquinista. O secretário de Estados das Infraestruturas não percebe as razões do protesto. Oliveira Martins diz que os sindicatos estão a contestar uma norma que está em vigor há quase duas décadas. De acordco com o Governo, a circulação de comboios com apenas um trabalhador é um exceção.





Para acabar com as dúvidas, o sindicalista José Manuel Oliveira, da Fectrans, em declaraçãos à Antena 1, pede um compromisso escrito.







Os sindicatos consideram que "a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária -- trabalhadores, utentes e mercadorias", e defendem, por isso, que "é preciso que não subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança (RGS)".Os ferroviários rejeitam alterações ao RGS com o objetivo de reduzir custos operacionais e consideram que a redação do Regulamento Geral de Segurança, em discussão nos últimos meses, deixa em aberto a possibilidade de os operadores decidirem se colocam um ou dois agentes nos comboios.