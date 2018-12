Partilhar o artigo Greve paralisou Metro do Porto com adesão de "98 a 99%", diz Sindicato Imprimir o artigo Greve paralisou Metro do Porto com adesão de "98 a 99%", diz Sindicato Enviar por email o artigo Greve paralisou Metro do Porto com adesão de "98 a 99%", diz Sindicato Aumentar a fonte do artigo Greve paralisou Metro do Porto com adesão de "98 a 99%", diz Sindicato Diminuir a fonte do artigo Greve paralisou Metro do Porto com adesão de "98 a 99%", diz Sindicato Ouvir o artigo Greve paralisou Metro do Porto com adesão de "98 a 99%", diz Sindicato

Tópicos:

Póvoa,