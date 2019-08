Greve. PGR concluiu parecer pedido pelo ministro

O ministro do Trabalho solicitou ainda que fossem analisadas as consequências da greve, nomeadamente nos serviços mínimos, para evitar cenários de caos semelhantes ao da paralisação de 15 de abril.



O Governo disse que o documento está a ser "devidamente analisado" e não revelou o seu conteúdo.



Com o parecer nas mãos, o ministério do Trabalho pode homologá-lo ou não.



Se o homologar, só será válido depois de publicado em Diário da República.