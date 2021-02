Groundforce comunica a trabalhadores não estar em condições de garantir salários de fevereiro

“Com os elementos que dispomos neste momento, só nessa altura [daqui a 15 dias] teremos condições de efetuar o pagamento dos vencimentos do mês de fevereiro”, refere a empresa. “Desde já lamento o conteúdo deste email e o impacto que o mesmo tem na vida pessoal e familiar de cada um dos 2398 trabalhadores da empresa”, pode ler-se na nota assinada por Alfredo Casimiro.



A Groundforce revela que tem sobrevivido à crise de tesouraria com o apoio da TAP, cumprindo assim “as obrigações mínimas através de adiantamentos sobre os serviços prestados e a prestar no futuro”.







“Para podermos proceder ao pagamento dos salários deste mês, e apesar dos esforços desenvolvidos até à última hora, o Conselho de Administração da TAP informou hoje não lhes ser possível conceder este auxílio que, acreditamos, seria o último antes da contratualização do empréstimo bancário com garantia de Estado”, refere a administração.



Aguarda-se o aval do Estado para um empréstimo bancário. Este processo está neste momento em apreciação no Ministério das Finanças.







O processo de procura de soluções foi iniciado em março do ano passado, e culminou “com uma reunião com o Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, no dia 22 de julho de 2020, de forma a conseguir um aval de Estado como garantia a um empréstimo bancário que dote a nossa tesouraria dos recursos básicos para ultrapassar estes tempos de dificuldade”.







“Devo reconhecer que desde o primeiro momento obtivemos por parte do Senhor Ministro Pedro Nuno Santos o compromisso e apoio no sentido de viabilizar a referida garantia ao empréstimo”, garante Alfredo Casimiro.





A empresa recorda o impacto da pandemia no setor da aviação e da Groundforce, em concreto.



“Estamos a viver tempos de enorme dificuldade, que se refletem fortemente no número de movimentos, no número de passageiros assistidos, na receita da empresa e também nos recebimentos. A Administração da Groundforce tem trabalhado sem cessar para que os efeitos desta crise sejam os mais diminutos possíveis, e em especial para evitar que em algum momento estivesse em risco o pagamento dos salários de todos os que trabalham na empresa”, assegura o presidente do Conselho de Administração.







(em atualização)