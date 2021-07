Groundforce considera inaceitáveis as condições do adiantamento sugerido pela TAP

Erasmo Vasconcelos da Comissão de Trabalhadores lamenta que as administrações dêem o dito por não dito.Os trabalhadores da Groundforce receberam a parte que faltava dos salários de junho, mas o presidente do Conselho de Administração da empresa de handling, Alfredo Casimiro, explica que nesta altura não estão garantidas condições para assegurar o pagamento atempado dos salários de julho.Esse pagamento vai depender do cumprimento por parte da TAP do pagamento devido pelos serviços prestados pela Groundforce.Erasmo Vasconcelos denuncia situações de fome entre trabalhadores e classifica a situação como uma vergonha que deve obrigar à intervenção do poder político.O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos convocou um plenário de trabalhadores para esta quinta-feira.Em cima da mesa está um pré-aviso de greve que já tinha sido marcado há um mês para os dias 30, 31 de julho e 1 de agosto.