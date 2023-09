A Groundforce vai rescindir contrato com 300 trabalhadores, em dois anos. A versão preliminar do plano de insolvência da empresa prevê ainda que a TAP se mantenha acionista com 49,9% do capital. No documento lê-se que serão investidos 9,5 milhões de euros nomeadamente no plano de cessação de contratos de trabalho e na revisão dos Acordos de Empresa.