Grupo Águas de Portugal investe 18 milhões de euros até 2020 para duplicar produção renovável

Lusa 31 Mai, 2017, 07:33 | Economia

De acordo com o Plano de Eficiência e de Produção de Energia (PEPE), que será apresentado hoje, o grupo AdP prevê aumentar em 25,6 Gigawatt-hora (GWh) a produção renovável de energia, mais do dobro da sua atual produção, que é de 24,4 GWh.

Dessa produção, refere o plano, "uma parte significativa destina-se a ser consumida nas próprias instalações, na sua maioria Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), fortes consumidoras de eletricidade, permitindo reduzir a fatura energética do grupo".

O consumo anual elétrico do grupo ronda os 704 GWh, 1,4% do total nacional, estando entre os cinco maiores consumidores empresariais de eletricidade do país, representando a fatura energética 57% dos custos operacionais em 2016, o equivalente a cerca de 68 milhões de euros.

As medidas constantes no PEPE visam reduzir a fatura energética em mais de cinco milhões de euros por ano, o que significa que o investimento agora anunciado será recuperado em 3,6 anos.

Além do aumento da produção própria de energia, o plano prevê reduzir consumos, ajustar os respetivos horários e melhorar as condições de aquisição de energia.

Para aumentar a produção própria de energia, o grupo AdP vai maximizar o aproveitamento energético do biogás proveniente da digestão das lamas do tratamento das águas residuais - que hoje já está implementado em 25 ETAR geridas por empresas do grupo -, e o aproveitamento da energia hídrica.

Com o mesmo objetivo, adianta o grupo, "será reforçado o investimento em energia solar, estando em curso um estudo sobre o potencial de aproveitamento da exposição solar das suas infraestruturas de norte a sul do país". Atualmente, o AdP possui mais de 300 centrais fotovoltaicas, o equivalente a uma produção de 3,4GWh, "sendo expectável que possa ser reforçada em cerca de 15 GWh".

Ainda no âmbito do PEPE, a AdP compromete-se a introduzir na frota do grupo veículos elétricos e a instalação de pontos de carregamento de veículos elétricos, preferencialmente nos locais onde existe produção de energia a partir de fontes renováveis.

"Numa primeira fase, o grupo tem por objetivo a introdução de cerca de 100 viaturas elétricas e instalação de cerca de 50 pontos de carregamento", acrescenta em comunicado.

A implementação do PEPE envolve cerca de 300 colaboradores das várias empresas do grupo, com uma participação decisiva da área operacional, abrangendo um total de 334 infraestruturas.