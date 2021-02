Grupo alemão TUI agrava prejuízo para 802,9 ME no 1.º trimestre do ano fiscal 2020/2021

Em idêntico período do ano fiscal anterior, o grupo tinha reportado um prejuízo de 128,7 milhões de euros, refere em comunicado.

O grupo TUI disse ainda que teve um prejuízo operacional bruto (Ebit) de 720,9 milhões de euros, mais 825,4% em termos homólogos, enquanto a faturação se reduziu em 87,8%, para 468,1 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal em apreço, que se iniciou em outubro.

O grupo alemão explicou também que "os pedidos dos clientes para o verão de 2021 é forte, apesar das incertezas", devido às alterações provocadas pela pandemia de covid-19.

No entanto, a TUI registou 2,8 milhões de reservas para o verão deste ano, um número que representa 56% das reservas efetuadas na mesma altura para o verão de 2019.

A TUI, que recebeu ajudas estatais no valor de 4.800 milhões de euros, mantém uma forte disciplina nas despesas.

Além disso, a companhia reduziu no primeiro trimestre do ano fiscal as saídas de caixa para uma média de 300 milhões de euros.

Os acionistas da TUI aprovaram em janeiro as novas ajudas estatais concedidas em dezembro, no valor de 1.800 milhões de euros, que poderão levar a que o Estado alemão fique com uma participação até 25% do capital do grupo, se converter a dívida em ações.